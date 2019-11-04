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奧萬大男童墜橋亡 基隆市檢測轄區吊橋均正常

南投奧萬大國家森林遊樂區男童墜落吊橋身亡，引起國人關注吊橋護欄安全問題。基隆市政府今天針對基隆市轄內4座吊橋進行目視巡檢，初步檢查4座吊橋狀況均正常，吊橋護欄並無瑕疵。（記者俞肇福翻攝）

南投奧萬大國家森林遊樂區男童墜落吊橋身亡，引起國人關注吊橋護欄安全問題。基隆市政府今天針對基隆市轄內4座吊橋進行目視巡檢，初步檢查4座吊橋狀況均正常，吊橋護欄並無瑕疵。（記者俞肇福翻攝）

2019-11-04 15:45:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕南投奧萬大國家森林遊樂區男童墜落吊橋身亡，引起國人關注吊橋護欄安全問題。基隆市政府今天針對基隆市轄內4座吊橋進行目視巡檢，初步檢查4座吊橋狀況均正常，吊橋並無護欄有瑕疵，會再找維護廠商找技術顧問公司檢測。

基隆市政府工務處轄管的3座吊橋，分別為七堵區俊德吊橋、暖暖區碇內吊橋、暖暖區暖暖親水公園吊橋，教育處轄管的吊橋一座-暖暖運動公園吊橋。

基隆市政府工務處長張元良表示，依照法律規定，吊橋每2年要檢測1次，檢測採目視檢測，如有發現安全疑慮，則再請技術顧問公司進行檢測，基隆市這4座吊橋均依照規定2年檢測1次。

教育處代理處長陳淑貞表示，教育處同仁親自走一遍暖暖運動公園吊橋，一步一步逐一目視檢測外，還親自觸碰吊橋護欄，確認護欄都沒有毀損。

南投奧萬大國家森林遊樂區男童墜落吊橋身亡，引起國人關注吊橋護欄安全問題。基隆市政府今天針對基隆市轄內4座吊橋進行目視巡檢，初步檢查4座吊橋狀況均正常，吊橋護欄並無瑕疵；為了避免有人墜落，護欄外還裝設防護網，避免有人從護欄縫隙中掉落。（記者俞肇福翻攝）

南投奧萬大國家森林遊樂區男童墜落吊橋身亡，引起國人關注吊橋護欄安全問題。基隆市政府今天針對基隆市轄內4座吊橋進行目視巡檢，初步檢查4座吊橋狀況均正常，吊橋護欄並無瑕疵；為了避免有人墜落，護欄外還裝設防護網，避免有人從護欄縫隙中掉落。（記者俞肇福翻攝）

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