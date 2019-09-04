慘！被水公司漏掉...基隆3000戶沒收到停水通知 民眾罵翻

2019-09-04 18:42

〔記者林欣漢／基隆報導〕自來水公司今天辦理台二線1000mm管線汰換工程，基隆、新北有1萬8000戶停水23小時，但基隆中正區有3000戶居住的山海觀社區，這次卻沒收到停水通知，無預警停水讓民眾都罵翻了，水公司表示，因為這次停水範圍較大，彙整停水區域時遺漏了，已經啟動應急配水池，並調派水車機動補給送水。

「被里民罵翻了！」當地砂子里長曾秀菁說，這次停水區域未註明砂子里，大家以為不會停水，無預警停水讓居民措手不及，人人怨聲載道。民眾紛紛上臉書抱怨「怎麼會沒水」、「無法洗澡」。

對此，水公司表示，這次停水範圍較大，彙整停水區域時遺漏砂子里，作業疏失造成民眾不便，深感抱歉，已經啟動應急配水池，並調派水車機動補給送水。另外，原訂停水到5日上午9點，因為施工人員不畏風雨趕工，預計可提前在5日凌晨2點全數完成，之後隨即將沿線幹管洗管、排氣、排水，接著就可全線送水。

水公司表示，停水期間在龍興廟（新北市貢寮區龍洞街53號旁）、瑞濱里活動中心（新北市瑞芳區建基一路4-2號）、深澳里活動中心（新北市瑞芳區深澳路78號）、福清宮（基隆市中正區八斗街1號）、萬安堂（基隆市中正區調和街3-1號）等地開設取水點，並在基隆、貢寮、瑞芳備有水車三部，機動提供民眾用水需要。

若因重大事故需緊急用水，可聯絡水公司貢雙營運所02-24941800、瑞芳營運所02-24972006、基隆服務所02-24252103或1910客服專線。

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