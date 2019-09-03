國民體育日 基隆游泳池、體育場期間限定免費入場

2019-09-03 12:19

〔記者林欣漢／基隆報導〕9月9日國民體育日，基隆5所學校游泳池，從6日到9日有4天期間免費開放使用，最近瘦了5、6公斤的基隆市長林右昌說，運動讓作息、精神變好，身體健康較不易疲倦，希望大家養成運動習慣。

碇內國小游泳池開放免費時段為9月7日、8日中午12點到晚上6點，9月9日下午4點至晚上9點。七堵國小游泳池開放免費時段為9月6日、9日下午4點到晚上10點，9月7日、8日上午9點至中午12點。9月8日下午2點到3點30分有免費泳姿健檢，不限名額。

建德、暖西國小游泳池開放免費時段為9月7日、8日上午9點到下午5點，9月9日下午4點至晚上8點。安樂國小游泳池開放免費時段為9月7日、8日上午8點到下午6點，9月9日下午4點至晚上9點。民間業者Curves免費時段為9月9日下午1點30分至2點30分，名額有限需提前預約，電洽：02-24275353。

市府表示，9月8日到11月底止，每週日晚上8點到9點都有減重直播運動課程，舞蹈老師KIMIKO會在9月8日、15日及10月21日、12月1日晚上8點到9點帶領大家一起運動，詳情可上「全國運動場館資訊網」、臉書粉絲專頁「基隆市運動i臺灣計畫」查詢。

林右昌說，運動讓作息、精神變好，身體健康較不易疲倦，通常一開始都比較辛苦，像騎單車以前10分鐘就很喘，現在可以騎40分鐘到1小時，有找到呼吸的頻率，不會那麼累、較有意願繼續運動下去。

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