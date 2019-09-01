漁船漏電害死船員 船主認罪判關3個月 緩刑2年

2019-09-01 11:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黎姓船員在2017年8月3日在海上吃飯時，突遭電擊身亡，檢警調查發現，因船上冷凍庫風扇故障，導致電線短路，加上漁船內較潮濕，死者剛好碰到金屬物品，才會觸電身亡。檢察官認為，蔡姓船主未維護設備，造成事故，依業務過失致死罪將他起訴。基隆地方法院近日審結，認為蔡男已認罪，判關3月，得易科罰金，緩刑2年。

檢警調查，黎姓船員案發當天在搭著漁船在彭佳嶼北北東方17至18海浬處，正準備吃飯，一個屁股坐在煮飯用的金屬大鍋上，另一手扶著一旁的金屬欄杆，因海上潮濕，降低人體皮膚電阻，碰巧冷凍櫃風扇故障電線短路，多種巧合下，導致黎男被電擊，引起心臟竇房結及房室結出血，經送醫搶救後，因心因性休克不治身亡。

黃姓船長向檢察官表示，案發當時有聽到黎男叫了一聲，就跑到甲板看，結果看到他跌落鍋爐旁邊的縫隙，後方的外籍船員用手比著鍋爐有電的動作。

另一名王姓船員則向檢察官指稱，當時將聽把黎男拉出來的船員說，身體麻麻好像有電一樣。

檢察官認為，蔡男為實際船主，應負責船上設施維護保養，但卻未依規定修繕設備導致黎男遭電擊身亡，已涉犯業務過失致死罪，將他起訴。

53歲蔡男被起訴後與檢察官達成認罪協商，協調後，蔡男願接受被判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。檢察官聲請依協商程序而為判決。

法官審理後，依認罪協商內容，判處蔡姓船主有期徒刑3月，得易科罰金，予以緩刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法