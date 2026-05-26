高雄推動「夏日時制」 縮短紅燈降低曝曬

高雄夏日高溫、熱浪來襲，機車騎士紛紛躲樹蔭下停等紅燈。（記者黃良傑攝）

高市天氣越來越炎熱，交通局昨宣布，因應氣候變遷及夏季高溫挑戰，推動「夏日時制」計畫，透過智慧號誌動態調控機制，在特定時段彈性縮短紅燈秒數，降低用路人停等曝曬時間，優先選定號誌週期超過二百秒且具連鎖控制特性的幹道路廊進行優化。

至8月期間 9點至16點半實施

交通局進一步說明，「夏日時制」並非單一路口秒數調整，是透過智慧運輸中心「智慧號控系統」進行整體路廊優化，在縮短紅燈停等時間之同時，維持幹道車流連鎖運作，避免影響整體通行效率或造成局部壅塞。

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第一階段先針對市區四十多處進行調整，包括熱河路、重慶路交叉口以及天津、哈爾濱、嫩江、漢口等路段，依不同路口特性以號誌半週期連鎖來調整，停等秒數約減少十五至六十秒不等，再視成效增加、調整或修正。

交通局規劃自五月下旬至八月期間，每日上午九點至下午四點半實施，以降低高溫時段停等不適感受。

交通局表示，平日上午九點起至下午四點，是最為曝曬的時段，主幹道紅燈原需等一五〇秒，依此計畫將縮短時間，次支道等候紅燈可再縮短，最多只需等三十多秒，實施期間交通控制中心將進行全天候監測，並依即時車流狀況進行滾動調整。

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