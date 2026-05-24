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    首頁 > 高雄市

    鼓山運動中心啟用 能健身、打匹克球

    2026/05/24 05:30 記者許麗娟／高雄報導

    耗資三．七億全新建造的鼓山運動中心昨日開幕，高雄市長陳其邁及競選下屆市長的立委賴瑞隆、柯志恩皆出席啟用儀式，陳其邁鼓勵市民多健身減肥，自己也想報名重訓並期盼卸任後爬「中央山脈」，賴、柯兩人則互打匹克球、尬運動！

    鼓山運動中心坐落於鼓山與左營交界的中山國小舊校區，設有專業健身房、多功能球場及多元教室，提供先進體適能設備、新興的室內匹克球場、有氧瑜伽及社區課程。周邊結合幼兒園、日照中心、風雨球場等設施，加上鄰近台鐵內惟車站，交通便利。

    陳其邁指出，他上任後於全市規劃十五座運動中心，加上鼓山運動中心已有十座營運，今年六月起楠仔坑、三民、路竹及小港運動中心也將於年底前啟用，今年運動中心達二百三十萬人次使用，讓高雄從六都最胖晉升到第五名。

    陳其邁也提及自己平常的運動是爬柴山、觀音山等郊山，笑稱還有待努力的登山界明日之星，希望以後可以走進中央山脈，好好的看看台灣之美，致詞時更喊話要安排教練做重訓。

    昨賴瑞隆和柯志恩也在館內互打匹克球、體驗走步機等健身器材，賴瑞隆期許未來目標是一區一座運動中心，讓市民就近運動。

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