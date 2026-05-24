為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 高雄市

    高雄法國生活節 體驗台法市集、音樂

    2026/05/24 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    法國生活節在高雄前晚於衛武營開幕，首日即吸引爆滿人潮，台法音樂、KOL講座、波麗露舞蹈工作坊等「期間限定」活動，昨、今兩天陸續登場。

    行政暨國際處長張硯卿說，活動首日滿滿人潮，充分展現高雄市民對國際文化活動的高度熱情，誠摯邀請國內外朋友把握假日，到衛武營感受全台最具指標性的台法盛宴。

    行國處說明，週五傍晚開幕式迎來各國駐台代表齊聚一堂，展現高雄的國際號召力；舞台演出更由台灣歌手Jessie Lin率先登場，以充滿情感的嗓音演繹浪漫法式香頌；深受樂迷喜愛的法國樂團Kessada也重磅回歸，為現場帶來熱力四射的演出。

    週六下午起由DJ Dungi Sapor 帶來動感節奏，台法混血爵士女伶張婷雅（Estelle Perrault）再次登台，以渾厚富磁性的嗓音引領聽眾沉醉於法式金曲中，法國音樂劇巨星John Eyzen也回歸獻唱。

    昨、今兩天，涵蓋台法音樂、KOL講座、波麗露舞蹈工作坊、思辨夜市、法國小鎮講座，還有匯聚逾百個台法品牌的質感市集，都是生活節「期間限定」的獨家體驗，歡迎市民朋友把握機會走一趟衛武營，親身感受法國文化與生活魅力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播