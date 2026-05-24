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    首頁 > 高雄市

    鐵路便當節高雄場限量款 鐵道迷3點排隊

    2026/05/24 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    鐵路便當節高雄場昨、今兩天在高雄車站下沉式廣場舉行。（記者王榮祥攝）

    鐵路便當節高雄場昨、今兩天在高雄車站下沉式廣場舉行。（記者王榮祥攝）

    下沉式廣場湧人潮 「府城匠心便當」、「蜜香雞雙饗干貝便當」、「海味總鋪師陶鍋」飄香

    第十一屆鐵路便當節高雄場昨、今兩天，在台鐵高雄車站下沉式廣場舉行，開幕首日即湧入大批人潮，有熱血鐵道迷凌晨三點就來排隊、搶購限量版鐵路便當。

    創新料理 感受鐵道美食全新魅力

    台鐵說明，今年便當節以「便當旅程新食代」為主題，延續鐵路便當深厚的文化底蘊，結合創新料理與多元展演，在高雄展開為期兩天的精彩活動，邀請民眾一同感受鐵道美食全新魅力。

    台鐵總經理馮輝昇致詞時，感性分享與爸媽一起吃台鐵便當的溫馨小故事，強調鐵路便當不僅是旅途中熟悉的滋味，更承載著世代共同的記憶與情感。

    在地水果和雲屏嘉水產 共同參與

    便當節高雄場集結鐵道美食、文創商品與異業品牌，打造豐富多元市集體驗，台鐵高雄餐旅分處推出多款限定便當，包括融合台南風味的鋼盒款「府城匠心便當」、主打海陸雙饗的「蜜香雞雙饗干貝便當」、匯聚頂級海味的「海味總鋪師陶鍋」等，有熱血鐵道迷凌晨三點就來排隊，就為搶購限量便當。

    今年活動更攜手漁業署輔導來自雲林縣及屏東縣的優質鰻魚業者，及嘉義縣政府的嘉義優鮮水產品牌共同參與，農業署也在場推廣優質在地水果。

    便當體驗館 6月底鳳山站開幕

    除特色美食，現場還規劃鐵道美食市集、拍照打卡區及舞台活動區，讓民眾在品味鐵道美食同時，也能沉浸於熱鬧豐富的展場氛圍。

    受邀到場的立委李昆澤敲碗台鐵，希望明年便當節由高雄當主場；立委許智傑則預告，全台唯一台鐵便當體驗館六月底在鳳山車站開幕；立委林岱樺則好奇詢問台鐵便當有素的嗎?台鐵幹部點頭示意「有的」。

    「海味總鋪師陶鍋」。（台鐵提供）

    「海味總鋪師陶鍋」。（台鐵提供）

    鋼盒款「府城匠心便當」。（台鐵提供）

    鋼盒款「府城匠心便當」。（台鐵提供）

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