個資法範圍廣 一疏忽可能觸法

記者鮑建信／專題報導

實施多年的個人資料保護法，保障隱私的內容相當廣泛又複雜，甚至連中國或其他國家人民的個資均受同等保護，民眾稍有不慎很容易觸法。

個資法立法宗旨，為規範個人資料蒐集、處理及利用，以避免人格權受侵害，並促進個資合理利用。該法明文指出，自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動，及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料等。

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個資涵蓋保障的範圍廣泛，有些一目了然，如姓名、出生日期等，但有的卻很含糊，例如「得以直接或間接方式識別」，一疏忽就可能惹禍上身。

法界人士舉例來說，景點拍照打卡、公共場所錄影留念等，有時會有陌生人入鏡，或者不小心拍、錄他人臉孔，未經對方同意下，擅自PO在個人臉書或社群網站等，甚至LINE群組，都有可能誤觸個資法。

如情侶分手或者私人糾紛，動輒上網貼出對方姓名、連絡電話、就讀學校、職業或工作地點等，發洩情緒或報復，甚至上傳私密影像，都要接受法律制裁。

二〇二一年高市劉姓男子夥同洪姓女子，透過網路購買中國人民身分證等個資，被高院高雄分院依違反個資法，分別判處徒刑五月和六月。法界人土提醒，個資法保護範圍，涵蓋中國甚至其他國家人民，就連表揚等個資，同樣受到約束，否則有可能惹禍上身。

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