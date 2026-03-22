橋頭擬闢路 環團護樹vs.里長挺開發

橋頭里長、民代與地方各界，發聲「挺三期、要開路」的在地民意。（記者黃佳琳攝）

500人健走籲搶救橋糖百頃森林 里長聯誼會︰糖廠外是經濟樹林、雜林

橋頭科學園區進駐，為沉寂多年的橋頭新市鎮開發計畫注入新活水，卅多個環保團體昨天發起保護橋頭百頃森林健走行動，但橋頭區里長聯誼會痛批環團「偷換概念」，直指橋頭糖廠森林與古蹟已有保留，糖廠外的只是經濟樹林區、雜林、墓地、農地，並非像糖廠內的大樹森林具有多元樹種。

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橋科進駐 規劃新闢60米寬東西大道

橋頭新市鎮三期開發規劃在興糖國小前興建六十米寬道路，東可銜接橋頭科學園區上國道一號高速公路，西可銜接橋新六路連通楠梓產業園區，目前橋頭舊聚落的交通瓶頸難題，也可望獲得改善。

30多團體 要求完整保留糖廠、森林

搶救橋頭糖廠百頃森林的社團昨天下午在橋頭糖廠發起「健走」，約五百位民眾聲援。活動發起人柳景文表示，計畫興建的道路將橋頭糖廠一分為二，破壞糖廠員工宿舍區與老樹群，呼籲應重新規劃避開糖廠與森林，讓橋科的東西交通道路開通，能兼顧糖廠與森林完整保留，並對卅三年前錯誤規劃的新市鎮計畫啟動重新檢討，仿效紐約中央公園保留一百八十公頃的糖廠森林公園。

里長、民代與地方 聲明挺三期要開路

但橋頭全體里長、民代與地方各界不分藍綠，發表聲明「挺三期、要開路」。橋頭里長聯誼會指出，護樹團體發起的集會遊行，以「健走」名義規避集遊法，所謂「守護百頃森林」只是偷換概念，刻意誤導視聽，以為全部都是大森林般值得保護，殊不知糖廠外的樹種只是經濟樹林區、雜林、墓地、農地，企圖阻礙橋頭的發展。

高市府︰彙整意見轉達國土署

高市府都發局說明，橋頭新市鎮第三期開發案主政機關為內政部國土署，目前仍於內政部都市計畫委員會審議中；對於贊成與反對的各方意見與陳情，市府已完整彙整相關意見，轉達內政部國土署，納入都市計畫檢討及專業評估參考。

搶救橋頭糖廠百頃森林行動昨在橋頭糖廠發起「健走」。（記者黃佳琳攝）

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