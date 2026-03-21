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    首頁 > 高雄市

    高捷延伸線新列車 模型首度亮相

    2026/03/21 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    高捷紅線延伸線新列車 ，模型公開亮相。（捷運局提供）

    高捷紅線延伸線新列車 ，模型公開亮相。（捷運局提供）

    高雄智慧城市展昨起至二十二日於高雄展覽館登場，聚焦「數位與綠色雙軸轉型」，高雄捷運新列車模型率先亮相，讓人眼睛一亮，實體列車預計二〇二八年運抵高雄。

    實體列車 預計2028年運抵

    經濟部政次江文若致詞強調，高雄亞灣區正逐漸打造為國際智慧產業聚落，高雄已從傳統重工業城市，轉型為智慧城市的典範；剛從美國返台的市長陳其邁說，過去一年，高雄與輝達合作「智慧高雄主權AI燈塔計畫」，導入視覺語言模型等先進AI技術，涵蓋交通、淹水、道路坑洞及環境清潔等四大類型，協助市府掌握城市運作狀態。

    高捷岡山路竹延伸線及小港林園線新列車的外觀與內裝，已完成整體規劃設計，為讓民眾了解新列車設計，捷運局完成一比廿四的模型車，於會場展出。新列車外觀設計以「逐風翱翔」為理念，由曾設計城市光廊與輕軌車站的藝術家林熺俊指導，透過流線型線條，展現城市向前發展動能，內裝以蓮池潭龍虎塔、高雄天際線為設計靈感。

    捷運局長吳嘉昌說，岡山路竹延伸線及小港林園線是高雄重要軌道計畫，系統是採用高運量系統，列車是不鏽鋼車體，車長六十五．七五公尺，空車重一二三．七公噸。

    今年高雄智慧城市展邁入第五屆，在地十六家醫院及中山大學醫學系，聯合展出全齡友善智慧醫療應用；全台首座加氫站在高雄設置，展會中也可看到模型展示。

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