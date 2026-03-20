落實半導體戰略三角 陳其邁與美日簽MOU

高雄市長陳其邁（右二）與亞利桑那州長Katie Hobbs（中）、熊本縣代表（左一）簽署三方合作備忘錄。（高市府提供）

都有台積電設廠 串聯熊本縣與亞利桑那州 維護全球供應鏈安全

高雄市長陳其邁結束訪美行程，預定台北時間今（廿）日凌晨飛抵台灣，此行成果豐碩，串聯日本熊本縣與美國亞利桑那州簽署三方經濟MOU，落實「半導體戰略三角」構想。

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陳其邁此行率市府訪團，與亞利桑那州、日本熊本縣共同簽署三方經濟交流促進備忘錄，這三地都有台積電設廠，象徵台、美、日確立「半導體戰略三角」，更寫下地方政府透過產業連結，共同維護全球供應鏈安全與民主陣營韌性。

攜手亞利桑那大學 搶矽光子先機

市府團隊並與中山大學訪問全球光學研究權威亞利桑那大學，該校提出「矽光子亞利桑那高雄中心」構想，開啟兩校的強強聯手，目標讓高雄在後摩爾定律的矽光子戰場奪得先機；此外，陳其邁也與亞利桑那州商務廳、皮馬郡府、土桑市政府、亞利桑那大學、中山大學，共同簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」，象徵高雄與美國產官學界合作，由州政府層級落實到地方政府與學術機構。

燈塔計畫 將AI實體應用在城市治理

此行訪美，陳其邁二度出席全球最大人工智慧盛會NVIDIA GTC大會，與多家高雄合作夥伴交換意見，包括NVIDIA、鴻海、Cisco（思科）、AWS、緯創與緯穎、Linker Vision等，他也是唯一連續兩年獲邀的台灣城市首長，向國際宣告高雄透過「智慧高雄燈塔計畫」，推動主權AI應用落地，將AI實體化應用從願景轉化為城市治理的成果。

訪美行程最後，陳其邁並與Google AI研發團隊會晤，目標是結合Google的平台能力，讓高雄的智慧交通與行政決策，從單純的數據監測進化為情境推理，市府交通局也規劃與Google Green Light合作。

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