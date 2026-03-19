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    首頁 > 高雄市

    高雄大統和平店 直播商將進駐

    2026/03/19 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    大統百貨和平店將有直播電商進駐1樓。（記者李惠洲攝）

    大統百貨和平店將有直播電商進駐1樓。（記者李惠洲攝）

    文化中心生活圈已有「五福商場」和商旅與KTV 周邊商圈盼恢復往日榮景

    高雄文化中心生活圈商機有回春跡象，五福一路上的台水宿舍改建為「五福商場」，麗景酒店舊址則變身商旅與KTV，指標性的大統百貨和平店雖仍閒置中，近日有知名直播電商將進駐一樓，但租期只到今年底。

    與捷運橘線共構 具備交通優勢

    大統和平店地下一樓與捷運橘線共構，具備交通優勢，無奈於二〇一九年封館拍賣後，目前僅剩十至十一樓的健身房與地下停車場營業中，周遭居民盼能快點恢復往日榮景；尤其在大統五福店結束營業、啟動拆除工程後，一度傳出有些業者將遷往和平店繼續營業。

    近期傳出直播主《百縫直播》將進駐大統和平店一樓，並透露一樓四一〇坪整層租下來當門市，該直播主主打「用薄薄的價格，讓你買俗俗仔的東西。」對此，大統集團證實，和平店一樓確實已出租，租期至今年底。

    房仲業者：助增加曝光與來客

    房仲業者指出，大統和平店這幾年持續招商，如今終於有人承租一樓，直播電商若能帶入實體人流，至少有助商圈增加曝光與來客，對文化中心生活圈是正面消息；但臉書社團「高雄好過日」認為，該直播主在雲林有實體門市，高雄門市基本上就是大倉庫，並不需要百貨的硬體規劃，並感嘆大統集團除了大立百貨及與日本平松集團合作外，已無心進行自主品牌重塑及消費業態創新。

    議員盼與五福路多個商圈串聯

    市議員黃文益強調，文化中心生活圈一直是高雄的文教與商業兼具的優質社區，也是高雄的指標商圈之一，這幾年來高雄經濟復甦，企業紛紛加碼投資，期盼文化中心商圈的再復甦，能往西與新堀江、中央公園、大立、漢來等五福路商圈串聯。

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