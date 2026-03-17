橋頭16里長號召 挺新市鎮3期開發

橋頭里長和地方仕紳、居民發起「全力支持三期開發」行動，疾呼環團不要阻礙地方發展。（記者蘇福男攝）

環團指控破壞百頃森林、生態和文資 發起搶救

橋頭新市鎮第三期開發計畫遭環團指控「將糖廠一分為二，破壞森林、生態和文資」，連月來發起「搶救橋頭糖廠百頃森林」連署行動，橋頭地方里長昨也發起行動反制，疾呼「全力支持三期開發」，要求環團不要誤導民眾，阻礙地方發展。

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3期規劃興建60米寬1-1道路

橋頭新市鎮三期開發規劃在興糖國小前，興建六十米寬1-1道路，東可銜接橋頭科學園區上國道一號高速公路，西可銜接橋新六路連通楠梓產業園區，目前橋頭舊聚落的交通瓶頸難題，也可望獲得改善。

環團：應保留三期鐵路以東

但台灣森林城市協會認為1-1道路將糖廠一分為二，將破壞糖廠員工宿舍區與老樹群，連月來發起「搶救橋頭糖廠百頃森林」行動，主張保留三期鐵路以東約一八〇公頃森林及糖廠文史區域等五項訴求，已獲卅八團體、一九〇〇人連署支持。

橋南里長帶領踏查道路預定地

橋頭在地里長不甘示弱，昨發起一場「全力支持高雄新市鎮第三期開發」行動，號召橋頭區十六個里里長和地方仕紳、社區居民約五〇人到場聲援，三期在地橋南里長蘇道明和前橋頭區長許重明並帶領眾人徒步踏查1-1道路預定地廢棄公墓現況。

許重明表示，橋頭新市鎮計畫約於民國八十三年郝柏村行政院長任內拍板定案，好不容易歷經三十多年，終於因橋科被中央看見展開開發，此開發案對北高雄和橋頭發展至關重要，今日橋頭全體里長和地方意見領袖齊聚一堂，共同發出最堅定的支持心聲。

蘇道明說，橋科已正式開園，目前車輛主要從橋南路接通燕路進出，二道路原本路寬僅約十米，橋科開發後，交通量大增，橋南路和中崎路擁擠不堪，居民上下班時間較先前多出近一倍，頻繁車流讓居民連進出家門都困難，交通事故與設施損毀成為日常，如果不開三期道路，橋南與中崎將永遠陷在交通黑暗期。

強調不影響糖廠生態和文資

他強調，1-1道路並不影響橋頭糖廠生態和文資建築，也不影響興糖國小教學，環團要搶救的「森林」，現況是遷移中的公墓區和雜草叢生的林地，希望環團不要再提供錯誤資訊，誤導廣大民眾。

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