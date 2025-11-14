為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 高雄市

    高雄議會藍杯葛 綠批4天無預算可審

    2025/11/14 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    高市議會國民黨團搶占主席台阻擋總預算交付小組審查，致使後續四天無預算可審、議事接近空轉！綠營質疑背後影武者是國民黨市黨部主委柯志恩，藍營回酸沒柯沒新聞嗎？

    邱俊憲點名影武者是柯志恩

    民進黨高市議員邱俊憲昨到議會簽到時感慨指出，藍營杯葛總預算耽誤的是高雄進步，並點名真正影武者，就是國民黨高市黨部主委、主導財劃法修惡的政策會執行長柯志恩。

    他提到藍營杯葛結果，是後續五天分組完全無預算可審、整天會期空轉，這不是「監督」，這是蓄意拖垮議會運作！從一開始就持續以政治角力干預市政議程，國民黨團只把議會當政黨鬥爭舞台。

    國民黨團總召黃香菽澄清，拒絕交付的行動是黨團決議，柯志恩主委並沒干涉，她對黨團運作絕對尊重；黃香菽進一步提及，是因市府未回應黨團提出的三大訴求，才會透過反對總預算付委表達抗議立場。

    藍營︰拒絕交付是黨團決議

    三大訴求為要求市長陳其邁率隊就官員屢屢嗆聲道歉、向中央爭取遭亂砍的補助款、立即召開環保重大議題專案報告。

    黃香菽也嘲諷綠營，想選市長的沒聲量時要蹭柯志恩可以理解，但議員不選市長也來蹭一下，是不是沒柯志恩就沒新聞？她強調國民黨選擇杯葛總預算，是為捍衛市民權益與議會尊嚴，希望市府能夠警醒，且小組議程還有決算需審議、並非空轉。

    議會說明，五天分組審查（其中一天颱風假）不能更動，依規定若要變更議程，需等到十二月四日、議程間的大會時段才能提案討論。

