高市內門動物園ROT案 拚年底開張

2025/09/12 05:30

促參政策歷經三次變更 遭審計部檢討 觀光局：將與業者共同行銷 提升營收

〔記者葛祐豪／高雄報導〕俗稱內門動物園的高雄市「內門觀光休閒園區」，審計部審核報告指出，市府前期規劃不夠周延，委外招商政策反覆，促參政策歷經三次變更，要求檢討；高市觀光局強調，已於今年五月完成ROT案簽約，拚今年底開張。

高雄市縣合併後，市府鑑於壽山動物園腹地不足、發展受限，擬定十年動物園遷建計畫，二○一四年擇定內門區紫竹寺南側土地；但審計部表示，遷建新址多數為私有土地，屬山坡地保育區農牧及林業用地，開發使用受限，市府先期的評估作業不夠周延。

拖逾10年期程冗長 經費增至5.64億元

審計部表示，觀光局原擬採OT模式招商，因政策調整，於二○二一年改以有償BTO模式，最終於二○二四年公告以ROT方式辦理，今年才甄選出最優申請人，因規劃期程冗長，適逢疫情，經費因物價上漲調增至五．六四億，增幅逾六十七％，耽延預定營運期程。

審計部說，「促參政策歷經三次變更，最終改由政府先投入鉅額建設經費，再以ROT招商，大幅增加政府財政負擔」，要求市府檢討改善。

能與動物近距離互動 孩童超期待

對此，觀光局指出，本案涉及觀光遊憩及動物的管理範疇，無廠商有投資意願，因此滾動調整決定促參方式，已於今年五月完成ROT案簽約，拚今年底開張；後續將與業者共同行銷，提升園區營收，透過固定及變動權利金回饋方式，改善財政收支。

內門觀光休閒園區採低度開發模式，規劃為親子休憩、親近可愛溫馴動物，園區建築及設計融合內門宋江藝陣精神，再搭配高低起伏地形，提供多樣性遊憩體驗。

陳姓民眾表示，內門觀光休閒園區預計引進狐獴、水豚、羊駝等人氣動物，和遊客近距離互動，小孩子都非常期待，希望做好交通接駁。

