台鐵高雄科工館站 運量雙位數成長

台鐵科工館站今年上半年日均運量、成長率皆為高雄小站們冠軍。（記者王榮祥攝）

2025/07/13 05:30

轉乘優勢和附近社區、商辦多及科博館加持 上半年日均運量增11％

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄「小站們」今年上半年運量較去年同期全面成長，尤其與高雄輕軌可轉乘的三小站成長率最顯眼，三小站裡又以科工館站最猛，每日平均運量成長率達十一％、各小站唯一雙位數。

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高雄鐵路地下化於二○一八年十月通車，除高雄、新左營、鳳山等大站，另規劃左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等八處通勤小站，讓市區鐵路捷運化。

小站中的美術館、鼓山、科工館擁有與輕軌轉乘優勢，輕軌C18鼓山站與C20美術館站於二○二一年十二月通車後，台鐵鼓山站與美術館站運量就顯著成長；輕軌C30科工館站二○二四年一月營運後，台鐵科工館站隨即展現爆發力，在運量相關數據逐步追上、甚至超越其他小站。

成長率、票收也優於另7處小站

台鐵統計今年上半年「小站們」運量全面成長，其中科工館站日均運量一九六○人次，比去年同期大幅增長十一％，也是小站們唯一的雙位數成長率，票收則為每日五萬七千餘元，日均運量、成長率、票收等三項指標都是小站們冠軍，其次為美術館站一五二○人次、增長七、九％。

今年高雄車站天棚啟用、廣場成圓後，高雄車站上半年日均運量也搶搶滾，每日平均逾一萬五千人次，比去年同期大增逾八％，高雄車站人氣順勢帶動各小站運量上揚，但其中僅科工館站的成長率勝過高雄車站，凸顯科工館站潛力。

台鐵分析，除了與輕軌轉乘優勢，科工館站附近社區、商辦多，加上國立科學工藝博物館的超高人氣，都是拉抬科工館站運量的原因。

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