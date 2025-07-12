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    《延長營運》高雄輕軌 今起晚間10點半發末班車

    高雄輕軌宣布延長營運時間，今天起末班車將延後至晚上十點半發車。 （記者葛祐豪攝）

    高雄輕軌宣布延長營運時間，今天起末班車將延後至晚上十點半發車。 （記者葛祐豪攝）

    2025/07/12 05:30

    繞行一圈90分鐘 回到C1籬仔內站將是午夜12點

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄環狀輕軌全線通車已經一半年，不少乘客反映末班車晚上十點發車，時間太早；高捷公司昨宣布，今天起輕軌末班車將延後至晚上十點半發車，以繞行一圈九十分鐘計算，繞回C1籬仔內站的時間將是午夜十二點。

    乘客反映 高捷順應延後收班

    高雄環狀輕軌去年元月全線通車，全長廿二．一公里、共卅八站，首年平均每日運量約三．四萬餘人次。代操作輕軌的高雄捷運公司統計，今年上半年輕軌日均運量約三．七萬人次，比去年同期增加。

    不少乘客反映，輕軌通車後，通勤與通學更方便，還經過市區的商業區與住宅區，但末班車晚間十點發車，對於百貨商場關門後的消費者與員工，或看電影、餐廳用餐的民眾，非常不方便，經常趕不上最後一班車，延後收班的呼聲一直存在。

    陳姓學生說，輕軌末班車晚上十點發車，很多夜間活動都不能參加，捷運公司應該重視民眾的需求。

    各站到站時間 可至官網查詢

    高捷公司昨宣布，為提供市民更彈性與便利的交通選擇，今天起輕軌將延長每日營運時間，由原本的上午六點半至晚上十點，延長為上午六點半至晚上十點半，末班車將於每天十點半，分別自C1籬仔內站順行與逆行發車，各車站末班車實際到站時間可至輕軌官網查詢。

    目前高雄輕軌列車繞一圈約需九十分鐘（平均時速約十四．八公里），市府與高捷公司去年推動提速測試計畫，盼縮短繞行一圈時間至七十五分鐘，但因沿途路口太多、路況複雜，決定暫緩；此次宣布末班車延後半小時發車後，繞回C1籬仔內站的時間將是午夜十二點。

    此外，根據交通部統計，高雄捷運紅橘線及環狀輕軌今年前五個月整體客運收入突破九億元，比去年同期增加一．九億元，增幅達二十六％。

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