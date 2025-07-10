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    高屏二快計畫政院通過 銜接國1、國3、國7

    高屏二快規劃路線圖

    高屏二快規劃路線圖

    2025/07/10 05:30

    〔記者許麗娟、羅欣貞／綜合報導〕行政院國發會昨天審查通過「高雄—屏東間東西向第二條快速公路」（簡稱高屏二快）建設計畫，預計最快二○三二年完工，高雄市政府派員出席感謝，並期盼能加速推動，讓高屏二快與國道七號早日完工。

    左營高鐵路至九如長治 最快2032年完工

    高屏二快為銜接國道三號、國道七號與國道一號的關鍵路廊，全長二二．六公里，起自高雄左營區高鐵路、迄點銜接屏東縣國道三號九如長治路段，行經高雄市區、仁武、大樹區至屏東九如等鄉區，沿線設有八處交流道，建設總經費約九百八十四億元，預期通車後將紓解國道一號末端壅塞與減輕台一線、快速道路台八八線負擔，提升南部整體交通網絡效率。

    關鍵路廊 紓解國1、台1、台88負擔

    高雄市政府表示，高屏二快審查通過，對南部半導體S廊帶產業動線及高雄港洲際貨櫃中心運輸作業具有重要意義，後續在地溝通與用地取得、都市計畫變更等方面，市府會積極協助交通部，以加速工程進度。

    高市府於會中也提出兩項建議，包含應加速高屏二快速建設期程，讓國道七號及國道一號能共同發揮路網效益，並在後續規劃設計一併研議增設國道一號系統南向匝道。

    高雄人期待 屏縣府︰拚屏東端明年動土

    屏東縣政府表示，高屏二快建設計畫昨經國發會原則審查通過，縣府感謝各單位支持，後續工程期間將協助用地徵收作業，加速屏東端工程進程，拚屏東端可於明年動土，促進產業帶動地方發展，以符合屏東鄉親期盼。

    高雄林先生表示，每次要從高雄往屏東市，若走國道三號要往北繞一大段路，走平面道路台一線車流量大、車速又慢，若高屏二快可以完成，未來到屏東市區的時間將大幅縮短，衷心期盼能加速完成。

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