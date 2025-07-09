高捷運量成長率 油廠國小站奪冠

高捷R18油廠國小站距離台積電高雄廠最近，今年上半年日均運量成長率超過卅五％、為各站最高。（記者王榮祥攝）

2025/07/09 05:30

上半年統計逾35％ 研判距台積電高雄廠最近有關

〔記者王榮祥、劉禹慶、黃良傑、洪定宏／綜合報導〕高雄捷運公司今年上半年運量成長率冠軍的車站，是以往冷門的R18油廠國小站，成長率超過卅五％，研判跟台積電設廠有關。

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第二名後勁站 受惠於浮世繪展覽

高雄捷運紅、橘兩線設有卅九站，今年上半年日均運量十九萬兩千五百餘人次，較去年同期增加一萬五千餘人次，增幅約八．八％。上半年日均運量「成長率」前五名則為R18油廠國小、R20後勁、R4高雄機場、R15生態園區、R11高雄車站，尤其R18油廠國小、R20後勁都是較冷門的車站，運量成長率卻高居一、二名，分別超過卅五％與廿五％，引起關注。

高捷進一步分析，R18是距離台積電高雄廠最近的捷運站，運量成長跟台積電進駐有關，R20運量增漲則與鄰近的創價美術館「浮世繪」展覽爆紅有關。R18油廠國小與R20後勁，都是距離台積電最近的兩站，隨著台積電持續擴廠與人員增加，這兩站運量長期被看好。

高雄港今年郵輪旅客 創歷年次高

另根據高雄港務分公司最新統計，高雄港國際郵輪今年已預報一○七艘次、旅客約十六．二萬人次，將創下歷年次高紀錄，以高雄港為母港的郵輪免收旅客服務費獎勵方案延到明年。

此外，嘉義布袋港因颱風侵襲，港內出現大量漂流的蚵棚，導致澎湖民生物資斷航三天，已經出現物資短缺景象，部分賣場貨架上的生鮮蔬菜空蕩蕩，包括鮮奶、麵包也缺貨；因風滯留澎湖旅客九千人，經首日海空加班運輸五千餘人，昨日疏運順利。丹娜絲颱風造成高雄市交通號誌桿、號誌損害，交通局共接獲八十五件通報，昨晚已經完全修復。

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