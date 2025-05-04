駁二藝術特區 榮登高雄景點王

駁二藝術特區打敗曾獲「全台最強老街」殊榮的旗山老街和愛河風景區等知名景點，奪下高雄景點王。（記者黃佳琳攝）

2025/05/04 05:30

市府跨部門合作 結合藝術、創意、地景與歷史 成為遊客造訪首選

記者黃佳琳／專題報導

交通部觀光署公布去年全國景點統計，高雄駁二藝術特區以八百一十九萬人次，打敗旗山老街和愛河風景區等景點，奪下高雄景點王，這處見證高雄港的從繁華變為衰落、再崛起的公共建物，如何再創高峰，考驗著文化人與公私部門。

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25年前因施放國慶煙火初露風采

駁二營運中心代理主任王慧琳分析，去年初黃色小鴨回歸高雄愛河灣，高雄市府跨部門的通力合作，以黃色旋風帶動高雄港區的觀光人潮；駁二藝術特區與高雄流行音樂中心是高雄舉辦重大活動的主場，沿著海港串連到周邊棧庫群、哈瑪星鐵道園區、西子灣等，各景點之間相互加乘，可以安排一系列的特色行程，適合步行或是搭乘輕軌，結合藝術、創意、地景與歷史的園區，成為國內外民眾造訪高雄的首選。

「駁二」是高雄港第二接駁碼頭的簡稱，「駁二藝術特區」是利用港邊舊倉庫群再利用的創意園區，這處被遺忘閒置多年的倉庫群，廿五年前高市府因尋找國慶煙火施放地點的機緣下，才讓這些舊倉庫起死回生、開創新生命。

從藝術家駐村、藝術市集到現在的常民美學空間，從開始的免費展覽到現在售票場次不斷，駁二已遠離經營的青澀，並帶動沒落的鹽埕區日漸復甦。

倡議自由創意與挑戰突破 感動人心

王慧琳認為，駁二的核心是自由創意與挑戰突破，尤其是對美學生活的提倡、對當代議題的回應，才是駁二受矚目的關鍵，創造每一次造訪駁二都有新的感動，在遊客的心中烙下印記。

曾催生「青春設計節」和「好漢玩字節」，讓駁二成為南台灣設計重鎮的樹德科技大學助理教授尹立指出，持續推動「大駁二概念」是很重要的方向，除了現有的廿五棟倉庫外，再往外擴散至棧二庫、棧五庫等地區，再與鹽埕在地商家結盟，讓駁二形成完善的藝文欣賞、文創設計、特色餐飲的藝文特區，但切記不能淪為「夜市化」或「老街化」。

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