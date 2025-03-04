擴大本土派席次 傳小黨將結盟

2025/03/04 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕政壇傳聞高雄小黨將結盟搶攻下屆高市議員，身兼台灣基進高市黨部主委的議員張博洋指出，前鎮小港區、鳳山、三民不只需與潛在小黨溝通協商，最大友軍民進黨也是協商對象。

前基進高市黨部執行長楊佩樺日前因無法認同台灣基進與時代力量結盟而退黨，引發支持者關切，也讓政壇注意到小黨結盟動態。

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張博洋表示，能理解支持者的焦慮，贏回被白色陣營篡奪的第三勢力詮釋權，並打造沒有中共代理人的多元政治生態，讓「監督」回歸理性、合理，才是本土小黨們的共同理想。他分析，以現實面來說，選區提名協調本來就是很正常的事，「共同抗藍白」是過去立場壁壘分明的本土小黨們，重新開啟對話的契機。

以台灣基進高雄可能提名的選區為例，前鎮小港、鳳山、三民不只需與潛在本土小黨溝通，最大友軍民進黨也是協商對象，不放棄任何擴大本土派席次的可能，也請支持者不要困在「基進會不會與時代力量合作」的命題，而忽略了兩個親中在野黨夾殺本土政權的政治困境。

民進黨高市黨部主委黃文益強調，民進黨有一定的初選機制，現階段尚無與任何黨派協商的計畫，但他也認同擴大本土派席次的方向，初估需等待七月全代會後，才會有較具體的選戰策略。

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