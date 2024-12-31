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    首頁　>　高雄市

    夢時代跨年晚會 今下午3時起交管

    2025高雄跨年交通管制範圍

    2025高雄跨年交通管制範圍

    2024/12/31 05:30

    搭捷運紅線至凱旋站3號出口 依指標步行即達

    〔記者王榮祥／高雄報導〕二○二五高雄跨年晚會今晚在夢時代廣場舉行，「六金級」卡司、豐富節目加上絢爛煙火，預計會吸引大批民眾湧入，高雄市政府提醒今下午三點起擴大周邊道路管制，建議多運用大眾運輸到場。

    至元旦凌晨2時 禁車輛通行及停放

    高市交通局說明，跨年當天周邊道路將實施三階段交通管制，範圍包括復興四路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西及成功二路（含）以東之道路，今下午三時起擴大管制至元旦凌晨二時，期間禁止車輛通行及停放。

    為方便粉絲到場跨年，市府已協調台鐵、捷運等公共運輸，並建議不開車，搭捷運紅線至凱旋站（R6）三號出口，依指標步行即可抵達會場。

    市府提醒，輕軌凱旋中華站（C4）及夢時代站（C5）自今下午五時起將進行人流管制，不開放上下客，建議改至前鎮之星站（C3）或經貿園區站（C6）上下車，相關資訊可上網或台鐵網站查詢。

    台鋼啦啦隊拍短片 探索城市魅力

    此外，市政府昨提前釋出跨年晚會串場短片部分照片，台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊人氣成員一粒（趙宜莉）首次挑戰大銀幕，攜手隊友螢螢及演員張庭瑚拍攝「尋找高雄熊」短片，帶領觀眾上山下海、探索城市魅力，完整作品將於高雄跨年晚會正式公開。

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