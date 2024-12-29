《高雄》估今年90.11億 高雄港營收成長2.84％

高雄港營收比去年成長2.84%，貨櫃裝卸量成長3.6%。圖為高雄港洲際二期第七貨櫃中心。（高雄港務分公司提供）

2024/12/29 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港務分公司發布營運成果強調，預估今（二○二四）年營收九十．一一億元，比去（二○二三）年增加二．四九億元，成長二．八四％，貨櫃裝卸量約九一五萬TEU（廿呎標準貨櫃），比去年八八三萬TEU，成長三．六％。

高雄港務分公司指出，展望明（二○二五）年，配合行政院核定「海巡碼頭整體發展計畫」，將協助海巡署在澎湖港龍門尖山碼頭區十一號碼頭建置海巡艦艇專用泊靠碼頭，預計明年完成規劃設計後開始動工，二○二七年完工啟用。

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另有高雄港第四貨櫃中心碼頭重配置計畫、高雄港綠色燃料加注服務招商作業，以及中油公司將在高雄港洲際二期用地興建液化天然氣接收站，包含洲際二期第二區用地（約卅九公頃）、新建LNG卸收碼頭兩席及外廓防波堤，預計明年第三季開工。

高雄港務分公司指出，繼續推動「高雄港廿七及廿八碼頭改建工程」、「高雄港洲際A6碼頭護岸及新生地填築工程」、「高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭改建工程」，並配合政府第三階段離岸風場開發，發揮「安平港離岸風電備援基地」功能。

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