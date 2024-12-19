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    首頁　>　高雄市

    高雄好玩卡3日券 暢遊5景點

    2024/12/19 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕全力搶攻海內外自由行旅客來高旅遊，高市觀光局全新推出「高雄好玩卡（Kaohsiung Fun PASS）」三日券，正式上架販售，還能兌換限量的高雄龍虎塔對杯。

    免費兌換限量龍虎塔對杯

    「高雄好玩卡」三日券專為高雄深度旅遊設計，結合MeN Go四十八小時交通（捷運、輕軌、二次渡輪、市區公車、公路客運、YouBike2.0等），持卡旅客在三日內，可於高雄廿二個熱門景點中任選五個景點暢遊，包括壽山動物園、愛河貢多拉船等，省下不少交通與門票費用。

    觀光局長高閔琳表示，「高雄好玩卡」讓旅客以最便捷方式探索高雄，無論是高流中心感受音樂魅力，哈瑪星鐵道文化園區體驗鐵道風情；或使用吳寶春麵包抵用券品嚐世界美味，一張卡都能滿足各種需求，景點不需事前預約，說走就走。

    「高雄好玩卡」三日券原價二一六九元，特價只要一四○○元，還能到駁二藝術特區免費兌換限量「高雄龍虎塔對杯」；此外，憑卡還享超過五十間店家限定優惠。

    觀光局強調，高雄今年底可參加耶誕節和跨年，及明年一月廿五日愛河灣和高雄港登場的「高雄冬日遊樂園」日本IP「吉伊卡哇」等大型活動，均可使用「高雄好玩卡」。

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