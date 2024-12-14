一到九月死亡車禍 機車占七成

2024/12/14 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市交通居針對今年一至九月交通事故進行特性分析，其中機車騎士死亡累計達一百五十九人，在所有死亡車禍的運具中，占比高達七十四％，且一般以為尖峰時間車禍多，但交通局從數據分析，離峰時段死亡事故數反而偏高。

累計159人身亡 離峰時段事故反而高

高雄市交通局統計，今年一至九月車禍死亡個案中，機車騎士一百五十九人，其次分別為行人二十一人、慢車十五人、乘客十三人、小客車七人。這些死亡個案中，機車與小客車發生碰撞而死亡的騎士為五十九人、自撞或其他因素四十三人、機車與機車事故有二十九人，機車與其他大型車和小貨車二十七人；另外，行人被汽機車撞死數也有二十一人。

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針對死亡車禍的運具，交通局統計，機車占七十四％，遠遠高於第二名行人的十％，再其次為慢車七％、乘客六％。

另死亡車禍發生時間，以上午七點、九至十一點，下午二點、四至五點最高，交通局表示，可見離峰時段的死亡車禍比例比尖峰時段高，推測此時段為年長者女性外出就醫、買菜購物時段，發生事故的比例也較高。

交通局提醒，弱勢運具受撞擊後致死率仍較高，因此，行人或駕駛皆應保持專注、注意視野死角、依規定行駛，騎機車應減速慢行，並保有防禦駕駛觀念，行人則應依號誌及標線指示穿越道路。

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