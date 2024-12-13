高雄聖誕生活節 一卡通滿額贈50元商圈券

中央公園的耶誕樹主燈「森之樹」與九大燈區相當吸睛。（經發局提供）

2024/12/13 05:30

耶誕樹主燈、9大燈區吸引人潮 重頭戲音樂活動20日展開

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中央公園的耶誕樹與九大燈區，連日來吸引爆滿人流，經發局昨天宣布加碼，使用一卡通iPASS MONEY消費滿兩百元，即贈「高雄冬日商圈券五十元」電子券。

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iPASS MONEY滿200元 送電子券

今年「聖誕生活節」耶誕樹於十一月廿九日點燈後，位在中央公園的耶誕樹主燈「森之樹」與九大燈區相當吸睛，人潮外溢到周邊新堀江、中央公園商圈。

「聖誕生活節」的重頭戲—音樂活動，將從十二月廿日至廿三日展開，人氣樂團「美秀集團」及三位金曲天后艾怡良、魏如萱、鄭宜農接力，現場還有日本美食大賽市集、耶誕主題市集；廿四日平安夜則與高雄基督教福音聯盟共同舉辦「百年好市聖誕傳愛」。

加碼招募市集 27日擺到29日

經發局昨表示，「聖誕生活節」登場以來好評不斷，將加碼招募市集從十二月廿七日一路擺到廿九日，消費者於廿至廿三日、廿七至廿九日在中央公園市集及卅個商圈合作店家，透過一卡通iPASS MONEY消費滿兩百元，即可獲得商圈限定電子券「高雄冬日商圈券五十元」。

中央公園商圈理事長林濬鴻表示，今年高雄「聖誕生活節」讓久違不見的人潮回到商圈消費，上週末人潮湧進中央公園商圈及新堀江商圈，店家來客消費比平常多五成，超級有感。

商圈店家來客消費 比平常多5成

六合夜市管委會主委莊其章說，有別以往紙本優惠券模式，此次改採行動支付消費滿額送五十元電子優惠券，能讓攤商們熟悉行動支付付款方式。

此外，十二月廿日至明年一月五日前，於商圈合作店家使用iPASS MONEY消費滿兩百元，也可獲得「高雄冬日商圈券五十元」，能馬上現抵。

使用一卡通iPASS MONEY滿兩百元，即贈商圈券五十元。（經發局提供）

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