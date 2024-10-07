（高雄）雙流、墾丁今開園 自然步道封至10日

2024/10/07 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕山陀兒颱風直撲高屏地區，重創森林園區、自然步道，經連日整備清理，雙流和墾丁國家森林遊樂區將於今（七）日開園，開放部分區域，林後四林平地森林園區延至明日開園，但各自然步道則持續關閉至週四（十日），將視山區狀況開放。

林保署屏東分署表示，墾丁森林遊樂區仙洞因積水未退，將暫停開放外，其餘設施、步道均完成整備；雙流森林遊樂區已完成帽子山步道及「沿山步道—沿山吊橋—瀑布步道小迴圈」整備，但涉水區因溪流水量尚大，暫不開放。

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林後四林因二峰圳步道至遊客中心的核心區域，在此次風災林木傾倒、折斷、撕裂情形較多，將延後休園一日、明日開園。

另藤枝國家森林遊樂區、北大武山國家步道及檜谷山屋、月光山步道、筏灣泰武步道，則因受之前颱風及西南氣流強降雨影響，仍持續暫停開放。

藤枝聯外道路下週一（十四日）將進行橋梁檢測作業，橋梁封閉管制時段如下：寶山二號橋（十二．六K）上午十點至十點四十分、十一點至十一點四十分，寶山一號橋 （十．六K）下午一點至一點四十分、下午二點至二點四十分，舊潭橋（五．○K）下午三點二十分至四點。

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