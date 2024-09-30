山陀兒來了 高東屏森林園區預警性休園

嘉明湖國家步道等森林育樂場域自29日下午5時起預警性封閉。（林保署台東分署提供）

2024/09/30 05:30

〔記者蘇福男、羅欣貞、劉人瑋／綜合報導〕山陀兒颱風來勢洶洶，高、屏、東各森林園區及自然步道，昨傍晚至週三（二日）預警性休園。

林保署屏東分署表示，台灣西半部、東北部及各地山區風雨將漸趨明顯，可能有大雨或豪雨發生，雙流、墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區及各自然步道，昨傍晚五點起至週三採預警性休園。

藤枝國家森林遊樂區、北大武山國家步道及檜谷山屋、月光山步道、筏灣泰武步道，則因受之前颱風及西南氣流強降雨影響，仍持續暫停開放。包括知本國家森林遊樂區區、嘉明湖國家步道、轄內各自然步道（麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段）及林道（利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道）等昨下午五時起預警性封閉。

向陽、嘉明湖山屋因考量山友下撤安全所需，自卅日上午八時預警性封閉，有關嘉明湖國家步道封閉期間，已核准住宿日自九月廿九日至公告開放嘉明湖國家步道開放日期前（含當日）的隊伍可申請全隊全額退費，不受理個人申請退費。

公路局南區養護工程分局也呼籲，颱風影響期間，台廿線（南橫公路）、台廿九、台廿三線、台廿四線（霧台公路）、台九線南迴公路等山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

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