高市豐裕里「找貓」 彩繪雕塑萌翻了

咬著一朵花的福氣貓變得風情萬種。（記者許麗娟攝）

2024/09/30 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕近日穿梭在高雄市三民區豐裕里，別忘了抬頭在巷弄街道的屋簷找一找，因為里長謝錫元自辦了「街角的貓們」彩繪貓雕塑展覽，由他、里內畫貓阿嬤及多位民代共襄盛舉一同為貓彩繪，要吸引大家都豐裕里「找貓」。

豐裕里里長謝錫元是一位藝術家，也關心貓狗等流浪動物議題，他長期在做流浪貓的TNVR（捕抓、絕育、疫苗、回置），在社區中製作流浪貓的家和餵食區，不僅讓社區變乾淨了，當地的流浪貓咪也因有效控管使數量逐漸降低。

謝錫元說，這次企畫貓咪雕塑，主要是想透過這樣的街角展覽，讓民眾到社區來尋貓，帶給社區不一樣的新鮮感和活力，為了貓咪雕塑的展覽，謝錫元自行用鋁箔紙和黏土做出各式貓咪的動作，有伸懶腰、坐姿、臥姿等可愛萌樣。

謝錫元說，原本只打算製作十隻，他自行彩繪了五隻，里內畫貓阿嬤畫了一隻，並邀請一些民代一起彩繪，沒想到獲得熱烈回響，包括高雄市議長康裕成、立委柯志恩、議員湯詠瑜、黃香菽和區長宋貴龍都熱情加入彩繪行列，議員鄭孟洳、立委李昆澤也喊要「加一」，更獲得愛貓的副總統蕭美琴回應參與，最後展出數量將增至十四隻。

「街角的貓們」展覽自十月一日起到十一月卅日，不過部分已搶先亮相，擺放的地點有中仁街一七號、中華橫巷五號、中和街一○二巷、中和街七巷、中華橫路一一一之三一號、中華橫路一一一之一號、力行路六十九巷等，將陸續在里長的臉書公布。

豐裕里因流浪貓做了TNVR（捕抓、絕育、疫苗、回置），有效控管數量和餵養，讓社區變得不一樣，流浪貓與里民能平和相處。（記者許麗娟攝）

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