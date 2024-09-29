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蕭美琴讚台商 台灣國力的延伸

副總統蕭美琴（前左）致贈獎牌給世界台商聯合總會長李天柒（前右）。（記者許麗娟攝）

副總統蕭美琴（前左）致贈獎牌給世界台商聯合總會長李天柒（前右）。（記者許麗娟攝）

2024/09/29 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕副總統蕭美琴昨日出席世界台商聯合總會第卅屆年會閉幕典禮，感謝台商始終與台灣站在一起，台商在世界各地打拚時，不忘與故鄉台灣連結，並讚賞台商是台灣國力的延伸，也是台灣在世界困境中穩定的力量。

世界台商總會年會今年在高雄萬豪酒店舉行，蕭美琴出席閉幕典禮時受到台商歡迎，她也展現強大親和力，一路與台商握手、合照。

蕭美琴表示，這幾年全世界面臨許多挑戰，不論是貿易科技戰、地緣政治或是經濟通膨，以及氣候變遷、數位轉型、淨零碳排、人口勞動力改變等全球共同議題，感謝台商看好台灣，紛紛回台投資，讓台灣的GDP從八年前的十七兆元成長到現在的廿三兆元，希望台商繼續扮演好台灣在世界延伸的橋樑，協助更多台商在全球的佈局和擴張，在世界上架台灣。

蕭美琴也提及，今年四月花蓮發生大地震，世界台商總動員，向地震燒毀校舍的東華大學伸出溫暖的雙手，更早在二○一八年的花蓮地震，也受到世界各地台商的關心，這是良善力量的循環。

蕭美琴說，台商是台灣在世界極艱困環境中的穩定力量，也是台灣國力的延伸，希望台商繼續向世界展現台灣的軟實力，也期望代表台灣精神的世界台商，繼續在世界上走路有風。

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