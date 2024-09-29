《回收率八成五》大林蒲遷村調查 近9成5同意

大林蒲遷村計畫六十三場意願調查已完成，回收的所有權人意願書中，高達九成五比例贊成遷村，圖為大林蒲遷村範圍（紅虛線處）。（高市府提供）

2024/09/29 05:30

完成63場所有權人意願調查 高市府：地方高度共識 有助中央加速推進

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄大林蒲遷村案六十三場意願調查陸續完成，高雄市府統計至八月底，所有權人意願書回收率近八成五，其中近九成五同意遷村；市府評估，地方對遷村的高度共識，有助於中央加速推進相關法定程序。

大林蒲面積約一百廿四公頃，人口一萬九千多人，因港口開發、污染等問題，政府因應地方需求提出遷村構想，二○一一年首度進行意願調查時有七成贊成，二○一七年普查則有九成贊成。

行政院核定遷村經費 增至800億元

市長陳其邁上任後積極與地方溝通，去年底更爭取行政院核定遷村經費由五八九億元增加至八百億元，期間親自出席陸續舉辦的五場說明會，帶領相關局處逐一回答鄉親疑慮。

自今年二月底開始，高雄市府再針對遷村範圍內土地與房屋所有權人，分批辦理六十三場遷村方案選擇意願調查，五月底全數完成，近幾個月還持續透過家訪、電話等方式，設法連繫還沒表態的所有權人。

新材料園區開發案 法定程序至少2年

市府統計至八月底，所有權人意願調查回收率近八成五，其中同意遷村者近九成五，加上第五場說明會中，有不少鄉親發言訴求加快遷村速度，基於地方對遷村高度共識，市府評估有助中央加速推進法定程序。

官員指出，大林蒲遷村案屬新材料循環產業園區開發案一環（經濟部主導），法定程序涵蓋環境影響評估（二階）、都市計畫變更、園區報編等，各項作業完備後，才能依法與大林蒲鄉親簽約，粗估整個期程約需兩年以上。

未表達意願鄉親 相關單位持續連繫

針對還沒表達意願的鄉親，相關單位仍會持續積極連繫、說明與溝通，鄉親如仍有疑問，可在上班時間電詢或親洽大林蒲遷村專案辦公室（07-3315333）、大林蒲遷村服務中心（07-8711586），由專人說明。

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