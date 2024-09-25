高屏唯一 高榮成立「達文西泌尿外科手術觀摩中心」

2024/09/25 05:30

〔記者許麗娟、蘇福男／高雄報導〕達文西機械手臂手術是微創手術先進的醫療科技，高雄榮民總醫院執行達文西手術在泌尿外科超過六百例、團隊逾二千例，獲得原廠認證，成立高屏唯一的「達文西泌尿外科手術觀摩中心」。

達文西手術已廣泛運用在泌尿系統、胰臟、頭頸部、乳癌等手術上，健保署去年開放十七項納入健保給付，今年七月再通過四十六項，已經生效。

高雄榮總外科部主任余家政十餘年來執行泌尿科達文西手術至今共六百一十例，因純熟的技術和經驗，獲得美國總公司認可，取得泌尿科達文西手術觀摩指導醫師資格；院長陳金順說，「達文西泌尿外科手術觀摩中心」供國內外醫師可到高榮或線上付費，學習運用達文西系統的微創手術。

余家政說，原本健保給付泌尿科達文西手術有攝護腺根除、腎臟部分切除手術，新增三項為腎臟全切除、腎臟輸尿管切除、膀胱切除手術，特色是傷口小、可保留更多的組織和功能、術後恢復快。

此外，「行善成性」的義大醫院院長杜元坤，再度捐款一百萬元，協助義大醫療體系清寒病患醫療救助。杜元坤以「杜氏刀法」和「臂神經叢手術」享譽國際，幫助無數患者免於癱瘓或截肢的痛苦，並致力全球醫療公益服務。

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