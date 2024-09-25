《高雄》新台17線南段二期 10月底開工

新台17線期程路線圖。（資料來源：高雄市交通局）

2024/09/25 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕扮演北高雄濱海區域交通動脈的新台十七線計畫，最關鍵的「南段二期」預計十月底可開工，高市工務局指出，持續朝二○二六年底全線完工通車目標邁進。

一期進度約15％ 2026年全線通車

新台十七線為南北向道路，北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約七．一公里，以德民路為界分南、北兩段，北段二．一公里已於二○二二年六月通車，南段則分三期闢建。南段工程因涉及左營海軍基地，市府及中央多次與海軍協調後，配合完成都市計畫變更。

二期最關鍵 2.8公里雙向6車道

工務局說明，南段一期從德民路到中海路一．八公里，二期從中海路到必勝路二．八公里，三期是由必勝路到南門圓環○．六公里。

工務局指出，一期於二○二三年九月動工，目前進度約十五％，二期預計十月底可動工，三期辦理規劃設計作業中，朝二○二六年底全線完工通車目標邁進。

即將動工的中海路到必勝路是新台十七線各段最長也最關鍵一段（多在軍區），全長約二．八公里規劃卅公尺寬平面道路（雙向共六車道），闢建工程以平面道路不損及北極殿、海軍精神堡壘、海軍故事館及大氣海洋局建築物為原則。

縮短橋頭至左營2.6公里 省15分鐘

市府評估新台十七線全段完成後，可縮短橋頭至左營二．六公里（約廿六％車行距離）及減少十五分鐘（約卅％行車時間），同時便利楠梓產業園區（台積電高雄廠廠址）人流與物流運輸，紓解原台十七線卅到五十％交通量。

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