高雄大同醫院 委外改醫療合作

大同醫院換手經營風波不斷，遭議員質疑新標案不採委外經營而改醫療服務合作，是為長庚法人開大門，但衛生局否認。（記者許麗娟攝）

2024/09/17 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立大同醫院換手風波不斷，高雄市議員陳麗娜昨天質疑大同醫院標案由「委外經營」改為「醫療服務合作案」，是為長庚改標案、恐涉及圖利；衛生局回應，醫療合作是為讓衛生局有實質權力介入市立醫院的政策指標和管理，且公告招標期間並無更動條件。

議員質疑改標恐涉圖利

由高醫體系經營十五年的高雄市立大同醫院，今年底將到期，經招標後由長庚取得優先議約權，大同醫院的經營權易主引發關注。

衛局︰為有實權介入管理

陳麗娜指出，大同醫院目前也是委外經營，然而這次辦理重新招標突然將「委外經營」案改成「醫療服務合作」，根據「醫院設立或擴充許可辦法」，法人附設醫療機構達十家或一般病床總床數達五千床，不得申請設立或增設一般病床，長庚在全國的總病房數早已到達五千床，若採委外經營，長庚根本沒有大同醫院的投標資格。

衛生局回應，六月廿八日「大同醫院醫療合作案」公告招標期間並無更動招標條件。改為醫療合作模式，是考量於防疫、急重症緊急醫療及公衛指標任務，市府應有實質介入管理權力，且醫療合作案的類型多樣性，全台皆有醫療院所採行，高雄榮總與市立聯合醫院營運管理也是醫療合作。

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