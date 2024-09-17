雄商刪英文課 遭質疑侵害學生權益

高雄高商高三英文課從每週4節改為3節，全教產質疑犧牲受課權益，但校長認為英文應多元學習，教育局調查也認為多元學習符合程序。（記者許麗娟攝）

2024/09/17 05:30

校長指可選修 全教產認犧牲受教權 教局︰課程規劃考量多元學習需求

〔記者林曉雲、許麗娟／綜合報導〕全國教育產業總工會（簡稱全教產）理事長林碩杰昨天質疑，高雄高商校長劉人誠獨排眾議強刪英文課，侵害學生受教權，雄商學生擬組自救會自救，全教產呼籲高雄市教育局介入，以維護學生權益。

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高三必修每週4節 改為3節

教育局表示，經了解，學校在課程規劃上考量到多元學習需求，並非單方面強行刪減英文課程，有關英文課程節數的安排，學校已依據法規及課程綱要進行規劃，符合法定程序，已責成學校視學生需求開設更多元的英文選修課程。

師生投訴 校長獨排眾議強刪

林碩杰表示，才剛開學就接獲雄商師生投訴指，九月十日在英文科教學研究會議上，討論「英文課遭校方刪減」議題時，出席教師全數贊成「雄商應恢復英文課高一至高三，每週必修時數至少四節」，只有校長劉人誠獨排眾議反對。

林碩杰表示，根據在場人士轉述，劉人誠還斥責教師不要用自己的程度和想法，去教這一群孩子，他們沒辦法學，「把本來國中會考成績C（待加強）的學生教成A（精熟級）是不可能的」。

林碩杰指出，劉人誠堅決反對恢復四節英文必修課，準備英文課開多元選修，雄商教師質疑是「假選修」，但校長態度仍強硬。雄商學生發現受教權益遭校長犧牲，已準備發起自救會；對於劉人誠緊急向高雄市教育局申請經費，擬將英文課排在「團體活動」及「第八節」，師生質疑已違反課綱精神及法規，呼籲高雄市教育局介入。

校方︰秋節過後啟動配套規劃

對此，雄商校長劉人誠回應，目前英文課高一、高二每週四節，高三則是每週三節，教育部規範高職生三年英文課為十二學分，但雄商已開到二十二學分，針對國貿科提出恢復每週四節的需求，將於中秋節過後啟動配套規劃，依各班「額外選習英語文課程」之需求，開設一節讓學生選修。

劉人誠說，雄商確實有程度C的學生，尤其是英數科，因教育部有所謂的分組教學，應依照孩子的需求做班級分組教學，他認為，不可能完全用A的水準統一上課，可考量從英語會話、職場英語等課程，讓學生產生興趣。

高雄高商高三英文課從每週4節改為3節，全教產質疑犧牲受課權益。（全教產提供）

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