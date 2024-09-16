推薦伴手禮 高雄公布特色店家

2024/09/16 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕明天就是中秋節，高市觀光局整理高雄榮獲世界冠軍，或深具在地特色的店家名單，分享於「高雄旅遊網」網站，作為遊客購買伴手禮參考。

觀光局長高閔琳指出，這次羅列的店家名單，主要是今年「台日觀光高峰論壇」優質展攤及貴賓伴手禮，像麵包大師「吳寶春師傅」、布魯塞爾世界烈酒大賽雙金世界冠軍的「鴻興製酒」陳俊吉、澳洲烘豆大賽三屆冠軍的「艾奇諾咖啡」黃柏勳、世界盃麵包大師賽冠軍的「莎士比亞烘焙坊」王鵬傑、今年英國暨日本柑橘果醬大賽金獎的「小甜心手工果醬」、「食品界米其林」比利時ITQI評鑑三顆星的六龜新發社區原生山茶，及高雄型農的「高雄首選」農漁特產。

還有外銷加拿大的花枝丸「宏裕行」、外銷北美的飲品「陳稼莊果園」、外銷日本的「蜂巢氏生物科技」、烘豆比賽常勝軍「力諾咖啡」等，都適合贈送親友。

觀光局強調，高雄也有許多新舊傳承的好店家，例如一甲子的文具名店「SKB文明鋼筆」、百年手工中式糕餅的「舊振南餅店」、八十年的知名老店「不二緻果」、左營舊城百年老店「中外餅舗」、旗山七十年老冰店「小露吃GELATO」、一甲子的眷村「志斌豆瓣醬」、百年歷史「三和瓦窯」等。

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