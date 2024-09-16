高雄運動人口8成6 肥胖過重仍達4成

風雨籃球場和照明設備，讓年輕人打球可不受天氣和時間限制。（記者許麗娟攝）

2024/09/16 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕體育署近日公布二○二三年運動現況調查報告書，在全國二十二個縣市中，高雄市運動人口佔八十五．九％排名第三，可見高雄人普遍愛運動，不過，肥胖或過重的比例達四成，且不愛參與政府舉辦的大型運動賽事。

在這份運動現況調查中發現，高雄市的運動人口佔八十五．九％，僅次於連江縣的八十七．一％及台北市的八十六％，不論每週運動次數與時間均略高於全國平均值，在所有縣市排行居中。

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針對高雄市的運動人口增加有成，高市運動發展局認為，市府推動全民運動、打造舒適的運動場所，如修繕運動場館、增設風雨球場和照明設備，以及規劃設置十四座運動中心等，讓市民就近養成運動習慣，培養運動人口穩定提升已有初步成效。

不過，高雄市BMI分類為肥胖及過重比例為四十．一％，且高雄市民對於政府舉辦的大型運動型活動參與度僅十七．八％，在全國縣市中排行倒數第三。

運發局表示，規律、有效的運動才能達到健康目的，提醒民眾每週至少運動三次、每次至少三十分鐘、心跳達一百三十下或是運動強度達到會喘、會流汗，並搭配均衡的飲食，才能維持身體健康。

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