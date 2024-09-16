為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄運動人口8成6 肥胖過重仍達4成

    風雨籃球場和照明設備，讓年輕人打球可不受天氣和時間限制。（記者許麗娟攝）

    風雨籃球場和照明設備，讓年輕人打球可不受天氣和時間限制。（記者許麗娟攝）

    2024/09/16 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕體育署近日公布二○二三年運動現況調查報告書，在全國二十二個縣市中，高雄市運動人口佔八十五．九％排名第三，可見高雄人普遍愛運動，不過，肥胖或過重的比例達四成，且不愛參與政府舉辦的大型運動賽事。

    在這份運動現況調查中發現，高雄市的運動人口佔八十五．九％，僅次於連江縣的八十七．一％及台北市的八十六％，不論每週運動次數與時間均略高於全國平均值，在所有縣市排行居中。

    針對高雄市的運動人口增加有成，高市運動發展局認為，市府推動全民運動、打造舒適的運動場所，如修繕運動場館、增設風雨球場和照明設備，以及規劃設置十四座運動中心等，讓市民就近養成運動習慣，培養運動人口穩定提升已有初步成效。

    不過，高雄市BMI分類為肥胖及過重比例為四十．一％，且高雄市民對於政府舉辦的大型運動型活動參與度僅十七．八％，在全國縣市中排行倒數第三。

    運發局表示，規律、有效的運動才能達到健康目的，提醒民眾每週至少運動三次、每次至少三十分鐘、心跳達一百三十下或是運動強度達到會喘、會流汗，並搭配均衡的飲食，才能維持身體健康。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播