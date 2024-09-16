高雄訂「碳預算」 拚2年減碳383萬噸

高雄市率先全國訂定碳預算拚明年上路，攜手產業二年減碳三八三萬公噸。（記者陳文嬋攝）

2024/09/16 05:30

率先全國明年上路 分5大部門推動 以工業減碳253萬噸最多

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市每年碳排放總量達五千多萬噸，占全國二成，居縣市之冠，環保局率先訂定「碳預算」，以兩年為一期管制排放，分五大部門著手減碳，明年起至二○二六年底減碳目標為三八三萬噸，扣除經濟成長的增加排放，兩年內達到實質減量一四一萬噸，已送市議會審查。

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與新產業相抵 實質減量141萬噸

「高雄市淨零城市發展自治條例」今年六月公告實施，根據該條例，市府將執行「碳預算」，「碳預算」是規劃每一期的溫室氣體排放上限，將根據排放總量，分配各部門減少排碳的數量。

環保局邀集專家、學者、民間團體等，歷時一年完成訂定「碳預算」，八月經「高雄市永續發展暨氣候變遷因應推動會」審查通過，九月送市議會審查，明年將首度上路。

高雄市以工業、能源、住商、運輸、環境等五大部門，兩年要減碳三八三萬噸，其中以工業減碳二五三萬噸最多，其次是住商減碳六十七萬噸、運輸減碳四十二萬噸，並預估未來兩年引進新產業，高雄市會增加碳排放量二四二萬公噸，兩者相抵後實質減碳一四一萬噸。

尤其工業碳排放占高雄市碳排的八成二，產業升級與轉型、淨零技術研發是減碳關鍵，環保局邀集產業提出計畫要減碳二五三萬噸，主要措施包括更換工業馬達、空調主機等耗能設備提升效能，兩年減碳目標一三四萬噸，並推動工業區廢棄物循環再利用增量，可減碳五十四萬噸等。

住商減碳 更換節能設備節水電

住商減碳則透過更換節能設備，包括公部門節電一成、建築物節水節電等，兩年減碳六十七萬噸。

運輸部門兩年要減碳四十二萬噸，以汰換老舊車輛及推動低碳運具為主，包括擴大電動機車市佔率、提升共享運具使用等，並持續推出三九九元通勤月票優惠，鼓勵民眾搭乘大眾運輸等。

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