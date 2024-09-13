高雄獼猴巡守隊成立3個月 已勸導60件

壽山獼猴近年因人類餵食等情況，致使習性改變。（記者王榮祥攝）

2024/09/13 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕全台第一支獼猴巡守隊成立三個月來已初步見效。累計勸導六十件、舉發四件，因加密巡守餵食獼猴熱點，成功勸退部分愛餵食者，連帶有些獼猴因無人餵食，慢慢回歸正常生活。

共舉發4件 成果初步見效

柴山是獼猴的家，粗估約有一千三百至一千五百隻，疑因常有遊客餵食，近年來獼猴習性與人猴關係都改變；據調查，自二○一九年獼猴保育等級降級後，獼猴騷擾與救傷通報數以五到六倍增長，二○一九年卅四件、二○二二年有二○八件，去年略降至一八九件。

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為杜絕違規餵食情況，高市農業局與鼓山區桃源里，於今年五月成立全國首支獼猴巡守隊，針對柴山十三處餵食熱點不定時巡查違法餵食。

13處餵食熱點 不定時巡查

農業局長張清榮說明，巡守隊以勸導為主，因為罰緩不是主要手段，教育與宣導才是生態永續關鍵，很感謝里長李慶賢與熱心居民協助，未來會繼續加強與在地合作，持續推廣友善人猴關係。

農業局指出，獼猴巡守隊成立後，常頂著烈日巡守，有時難免遇到不理性遊客回嗆怒罵，但為社區生活品質，減少人猴衝突目標，李慶賢里長仍與成員互相勉勵，既然開始就不要輕易放棄。

截至今年9月 開罰總額3萬

農業局統計，獼猴巡守隊值勤三個多月來，累計巡守逾三百六十人次，柔性規勸約六十件，檢舉則有四件、其中三件經審議後開罰，截至今年九月初已檢舉十四件（巡守隊四件）、成功開罰六件（巡守隊三件），開罰總額三萬元。

農業局引述巡守隊員的經歷表示，因為高密度巡守，有些餵食者看到巡守隊出現就會自行離開，甚至部分獼猴看到帶著槍（水槍、無傷害性）的巡守隊靠近，也會自動閃開，減少路邊違停與人猴聚集情況。

全台首支獼猴巡守隊成立三個月，已看見見效。（農業局提供）

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