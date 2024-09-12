9密醫緩起訴 附帶條件須考取執照

2024/09/12 05:30

〔記者鮑建信、黃佳琳／高雄報導〕國內知名連鎖牙醫診所「Abc牙醫聯盟」涉嫌詐領健保五千七百多萬元案，創辦人謝尚廷等廿五人獲緩起訴處分，並報請高檢署高雄分署核准確定，但其中涉案的李姓等九名密醫，若無法在二年半內取得執照，將改依違反醫師法起訴。

據了解，去年底，高雄檢警搜索「Abc牙醫聯盟」診所，約談創辦人謝尚廷、董事長謝尚人兄弟等多人，查出聘用海歸牙醫看診，但這些人卻未在國內取得醫師資格，十年來涉嫌詐領健保費共五千七百多萬元。

今年八月初，高雄地檢署偵查終結，因謝等廿五人均坦承不諱，均予以緩起訴處分三年，但需分別支付國庫六萬至一千三百萬元不等金額，總計九千二百多萬元，並依法報請高雄高分檢核准後定讞。

當中李姓等九名密醫，已通過國內牙醫師國考第一階段，但緩起訴附帶條件，要求他們在二年半內，必須取得牙醫師高考第二階段，否則改依違反醫師法提起公訴。

此外，上櫃公司馬光—KY多年前跨海到新加坡發展中醫，卻虧損連連，時任董事長的馬光黃姓兩兄弟和另名黃姓董事三人在公司發布虧損的利空消息前，偷偷出清公司股票，被高雄地檢署依違反證交法起訴。

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