凱米重創 高雄仁武區排水改善獲補助11億

水利局將改建八涳橋，降低曹公新圳水位。（記者陳文嬋攝）

2024/09/03 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕七月下旬凱米颱風重創高雄仁武區造成淹水災情，高雄市水利局提出治水改善方案，將新闢四座滯洪池、拓寬瓶頸段、增高防洪牆等工程，已爭取到中央經費十一．二億元，著手規劃設計，整體工程明年陸續完工。

水利局針對曹公新圳溢淹渠段，爭取到八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬、曹公新圳匯流口至仁勇橋護岸加高，以及後勁溪仁武橋上游左岸、中山高速公路橋上游段及南亞段等瓶頸段拓寬工程，以有效降低河道水位。

水利局也將加高後勁溪中華社區及高鐵大鎮防洪牆、獅龍溪排水防洪牆，並推動仁武排水支流護岸改善等工程，以改善護岸防洪牆高度不足造成溢淹的問題。

水利局將闢建十九灣、竹子門、八卦休閒公園及慈惠公園共四座滯洪池，提升仁武區滯洪容量，以減輕水患問題。

此外，凱米颱風過後造成渠道泥沙淤積量增加，水利局將辦理主要河段獅龍溪、曹公新圳等土方清疏，預估清疏長度約九．七公里，機具近日已進場清疏，預計十月中下旬完成。

水利局表示，工程保護有極限，長期將針對流域評估逕流分擔，透過水道分洪、新設滯洪池、基地保水與雨水儲留方式，提高防洪韌性。

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