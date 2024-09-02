《高雄》訓練平衡感 金潭少棒挑戰獨輪車

高雄市林園區金潭國小校長簡仲信（右）推廣獨輪車運動，該校棒球隊員以獨輪車訓練平衡感。（簡仲信提供）

2024/09/02 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區金潭國小今年辦獨輪車暑訓，引起回響，該校曾以獨輪車訓練棒球隊二軍球員，校長簡仲信更曾參加全國性獨輪車比賽，他說，除了棒球以外，希望能為學校再多一項體育特色。

簡仲信騎獨輪車已經十餘年，曾參加第一屆全國獨輪車馬拉松賽，雖然沒拿到好名次，但不改其樂，之前在大寮區翁園國小當校長時也全力推廣，舉辦畢業生騎獨輪車領畢業證書，以及挑戰百公里墾丁畢旅等創舉。

金潭國小棒球隊曾代表台灣參加威廉波特少棒賽，校方為彌補球隊戰力成立二軍，多為二至四年級學生，選手們也加入獨輪車、跆拳道等訓練，選手騎獨輪車練傳接球，更成為校園獨特景觀。

簡仲信說，騎獨輪車可訓練平衡感、穩定度、協調性、敏捷性及專注力，也曾擔心學生受傷，不過國小二至四年級身高矮、重心低，很快就能上手，成效超乎預期。

金潭國小今年暑假舉辦獨輪車訓練，開學後詢問度高。簡仲信說，推廣獨輪車必須有專業教練，還得花時間練習，他期盼金潭有多元的體育活動，除了原有的棒球特色外，再增加獨輪車特色。

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