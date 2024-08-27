疑颱風打亂 高屏溪口黃頭鷺提前南遷

群飛的黃頭鷺今年提早抵達高屏溪口。（陳俊強提供）

2024/08/27 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕天氣仍燠熱，高屏溪口上空已出現群飛黃頭鷺，為冬候鳥南遷揭開序幕。不同以往，這批先頭部隊比往年提早三個星期報到，研判是凱米颱風破壞了路途中的「驛站」，黃頭鷺被迫加快腳步往南遷徙。

才進入八月下旬，已經可見一群群黃頭鷺掠過天際，從高屏溪口往南跨海長征，廿三日單日達八千隻最多；巧合的是，嘉義縣梅山鄉太興村同一天也出現秋季限定的「萬鷺朝鳳」生態景觀。

林園愛鄉協會理事長陳俊強於二○二○年在高屏溪口記錄到黃頭鷺南遷，從此成為高屏地區觀察鳥況重頭戲。陳俊強表示，黃頭鷺為夏候鳥，每年三月來台繁殖，八、九月開始南遷，不過今年提早報到了三個星期，研判與七月間的凱米颱風有關。

陳俊強說，凱米為低海拔山區、平地帶來豐沛雨量，導致高屏溪河床、沿岸地貌改變了很多，兩岸的河床農地也大面積毀損，黃頭鷺遷徙過程中，覓食環境及食物來源都減少，加上農地正在復耕人為干擾多，黃頭鷺歇腳的機會及時間縮減，才會打亂了南遷的步調。

最近仍有小族群黃頭鷺持續南移，陳俊強表示，通常到國慶日前都可以看牠們的身影，或許有第二波遷徙高峰，緊接著就是受矚目的猛禽灰面鵟鷹及黑面琵鷺到來。

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