幼兒園超收、逼童曬太陽 高市加強稽查

2024/08/26 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一名高雄市幼兒園離職老師爆料，左營區某幼兒園違法超收、聘用黑牌老師，還讓嬰幼兒在大太陽下曝曬三小時，「像在訓練蛙人一樣在訓練幼兒」，孩子熱到哭、發疹子，室內大多數時間不開冷氣，有老師看不下去逕向高市社會局舉發。

社會局表示，經查該中心有未經核准即聘用人員從事托育行為及在未核准立案空間收托幼兒等情事，違反兒少法第八十三條，社會局已要求依法限期改善，三個月內將加強稽查；並依準公共托育要點六月間撤銷準公托資格，且依家長意願協助轉托，目前已轉托十七位。

離職老師爆料，該幼兒園不僅違法超收，還用學費減免引誘家長，尤其是外籍兒童，美其名學中文，根本沒課程，最過分的是把超收的十幾個小孩全都關在一間只有五坪大、沒有監視器、也沒有冷氣的閒置儲物間，他們不在社會局的名單內，連保險都沒有，園內的老師還要被迫去照顧，無法負荷。

爆料並指出，令人憤怒的是，除了強制嬰幼兒曬太陽，還正在學走路的小孩有鞋子的穿鞋子，沒有的就赤腳走在戶外的地磚上，有小孩燙到哭，園長還要求不要抱她，說小孩會習慣。

她還說，冷氣要接近中午或是由辦公室主任決定是否開啟，如果遇到下雨甚至不開冷氣，只要看影片就知道門都是打開的，為了省電費不開冷氣。

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