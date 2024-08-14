高屏溪淤積5公尺 斥資逾8千萬疏濬

高屏溪光低水護岸泥沙淤積二公尺高度，河道泥沙淤積五公尺以上。（記者陳文嬋攝）

2024/08/14 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風造成高屏溪河道泥沙淤積高達五公尺，一度淹沒興田伏流水、八口抗旱水井，水利署將斥資八千多萬元，辦理高屏堰上游疏濬工程，預計明年汛期前完成，並加強興田、里嶺伏流水及八口抗旱井防淹設備，穩定民生用水。

水利署今年完成高屏堰上游疏濬工程，總計清疏二二○萬噸土方量，凱米颱風挾帶超大豪雨，造成高屏溪水位高漲二十三．六公尺，泥沙淤積河道五公尺以上高度，連高屏堰引水路也被覆蓋，水利署將斥資八千多萬元，辦理高屏溪攔河堰上游疏濬工程，預計十月完成測量設計發包，今年汛期末端動工，明年汛期前完成。

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水利署也將加強興田伏流水及施工中里嶺伏流水的防淹設備，避免線路泡水導致短路無法運作；八口抗旱井因電桿倒塌受波及，將儘速更新設備，降低淹水風險，確保備援用水。

此外，豪雨挾帶泥沙造成二十六處埤圳淤積停灌，農水署出動怪手清淤，已恢復五處埤圳供灌，其餘仍搶通中；旗山及高屏溪水位仍高無法搶修，旗山及曹公灌區採取先清淤再修復。由於目前山區仍有降雨，且二期稻作面積不大，停灌對整體影響不大。

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