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首頁　>　高雄市

《民進黨》「小花媽」許銘春 宣布選高雄市長

2024/08/13 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長可能人選再加一，前勞動部長許銘春日前表態，將投入黨內初選；先前已經表態的立委邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆多表尊重，歡迎許銘春透過政策與願景，一起讓高雄更好。

許銘春卸任勞動部長後，數度在高雄各場合現身，並與工會保持緊密聯繫，地方盛傳她可能投入下屆高雄市長黨內初選，據傳上週在祝賀新任中山大學校長李志鵬榮任的晚宴上公開表態。

先前陸續表態的民進黨高市「立委們」，對許銘春表態多表示尊重，邱議瑩說，歡迎許銘春部長回高雄，高雄是個熱情的城市，歡迎所有人一起，為高雄市民打拚，希望透過政策與願景，一起讓高雄更好。

多位表態參選者均說尊重

立委許智傑誇讚許銘春很優秀，對她參選表示祝福，期盼繼續為高雄一起努力；立委林岱樺認為愈多同志投入市長初選，代表民進黨對於高雄有責任感、對執政成績有自信心。

立委賴瑞隆表示，大家都對高雄有份心力，目標是讓高雄更好，「兄弟登山各自努力，期待過程中別傷和氣」，相信高雄鄉親會選出合適人選。

許銘春台大法律系畢業，長期在高雄擔任律師，陳菊二○○六年當選市長時被對手國民黨籍黃俊英提出當選無效訴訟，許銘春獲委任為陳菊辯護。

該官司結束之後，許銘春被延攬進市府擔任新聞局長、法制局長、副市長，許銘春的個性開朗且溫暖，被暱稱「小花媽」。

二○一八年許銘春進入賴清德內閣團隊擔任勞動部長，直到今年五月廿日才卸任。

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