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首頁　>　高雄市

高雄治水見效 凱米淹水面積少莫拉克92％

高雄打造二十五座滯洪池，治水已見成效，圖為三民、鳳山交界的寶業里滯洪池。（記者陳文嬋攝）

高雄打造二十五座滯洪池，治水已見成效，圖為三民、鳳山交界的寶業里滯洪池。（記者陳文嬋攝）

2024/08/13 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風造成高雄淹水，引發政治口水戰，根據水利署歷年治水特別預算，僅獲得補助一八九億多元，其中二十五座滯洪池經費五十三億多元，水利局表示，凱米淹水面積比莫拉克少了九成二，治水已見成效。

根據水利署一九八二年到明年治水特別預算共三四四二億多元，早年國民黨執政僅雙北市及基隆市獲得治水預算，整治淡水河流域共一六五七億多元最多，民進黨執政陳水扁總統上任後，推出易淹水地區水患治理計畫，各縣市才開始獲得中央治水經費，高雄首度獲得治水經費一○一億多元。

打造25座滯洪池 全國最多

國民黨執政馬英九總統提出流域綜合治理計畫，高雄獲得治水預算三十二億多元，民進黨執政蔡英文總統推出前瞻基礎建設計畫，高雄治水經費補助五十五億多元，不只補助興建滯洪池十一億多元，還有典寶溪、後勁溪治理經費。

凱米大雨 都會淹水1小時退水

此外，台北市都在淡水河流域內，中央打造七十二小時二百年防洪保護標準，高雄市幅員廣大，典寶溪、後勁溪等僅二十四小時二十五年防洪保護標準，從前市長謝長廷開始興建滯洪池，如今有二十五座滯洪池是全國最多，中央共補助五十三億餘元。水利局說，凱米帶來致災性降雨，加上天文大潮影響，造成高雄淹水面積四九八公頃，比莫拉克減少九成二，都會淹水約一小時即退水，高雄治水已見成效。

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