金潭國小棒球隊 弱勢生翻身希望

金潭國小棒球隊曾遠征威廉波特。（簡仲信提供）

2024/08/09 05:30

記者洪臣宏／專題報導

林園區金潭國小是位於高雄市駱駝山山腳下的小校，少棒隊曾載負國人期盼出征威廉波特，目前三分之二球員來自弱勢，球隊給了弱勢學童翻轉人生的希望。

2/3球員來自弱勢家庭 困苦訓練甘之如飴

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金潭國小棒球隊一九九七年成軍，二○一一年即赴美國威廉波特參加世界少棒錦標賽，可惜鎩羽而歸，從此之後，戰績幾乎都在全國聯賽八強止步，球隊仍不斷招募新血，連年征戰尋求突破。

金潭球隊目前有廿六名球員，其中原住民有十七位，全隊有三分之二為弱勢家庭，絕大多數小球員都離開家庭，得自己洗衣服，吃大鍋菜，他們對嚴格的住校生活甘之如飴。

教練徐宏根每年都到那瑪夏、桃源等原鄉找球員，甚至遠到台東、花蓮，他說，少子化衝擊下，連體育班、音樂班都招生困難，缺乏資源的金潭國小兵源不足，連小四生都得上場。

征戰威廉波特 感動華僑出錢出力

只要台灣小將登上威廉波特球場，當地華僑謝啟宇都會動員僑界應援，他訝異當年金潭赴美時居然沒有隨隊家長，了解球隊情況後，開始不定時的捐款贊助，他的妻子今年去世，將喪葬費捐給金潭少棒隊，謝啟宇六月間還親自到校打氣。

入選二○二四年U-15青少棒中華隊的楊曜丞，兼具強投強打能力，功課也名列前茅，升小六時到金潭進行友誼賽，喜歡該隊球風及環境，現在成了校友。楊的母親楊惠敏說，感受到學校、教練對孩子們的用心，才會毅然轉校，在此孩子學到了獨立。

金潭也培養出多名職業球員，包括曾闖蕩美國大聯盟的徐基麟等現役球星，也有人從軍或就業。校長簡仲信坦言要重返威廉波特非常困難，但他強調，必須給孩子們奮戰的希望，翻轉自己的人生。

教練徐宏根（左一）、校長簡仲信（左二）督導練球。（記者洪臣宏攝）

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