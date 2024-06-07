台灣國際扣件展 逾千名買家參訪

2024台灣國際扣件展於高雄展覽館舉辦，吸引逾千名國際買主參訪 。（高市府提供）

2024/06/07 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○二四台灣國際扣件展於高雄展覽館進行中，三一五百家廠商齊聚、吸引逾千名國際買主參訪，地主高雄市政府除熱情歡迎與會廠商，也把握機會強力推廣淨零、高值化等政策方向。

台灣扣件業出口及產值高達四十八億美元，是世界第三大扣件出口國，本屆扣件展共有三一五家廠商、九四五個攤位展出，較去年成長兩成，並吸引超過一千位國際買主參觀。

經濟部國貿署表示，今年扣件展設有「高值化扣件主題館」、「綠色永續專區」等兩大特色專區，展現扣件在資通訊、航太、電動車等精密製造的高端運用，凸顯台灣扣件上中下游產業鏈的完整實力。

展區特別呈現減碳運用及廢棄物回收再利用技術，以循環經濟理念，推動業者取得ESG Pioneer永續徽章，除讓國際買主優先尋找在地ESG企業採購，更將永續發展及節能趨勢與國際接軌。

螺絲公會理事長蔡圖晉表示，台灣在國際上享有「螺絲王國」美名，全台灣螺絲扣件工廠超過一千八百家，南部地區即占七成；朝友工業董事長孫得人指出，公司在本次展會特別取得ESG Pioneer永續徽章，讓國際買主在高展館看完展覽後，能直接下訂取得「Made in Kaohsiung」高品質永續扣件。

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